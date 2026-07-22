Автолюбителей предупредили о хитрой схеме мошенников

Покупатели автомобилей могут потерять деньги из-за новой мошеннической схемы, связанной с продажей машин по заниженным ценам, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники активно используют поддельные документы и оказывают психологическое давление, чтобы вынудить человека перевести предоплату за несуществующий или проблемный транспорт.

Мошенники получают предоплату за несуществующий или проблемный автомобиль, используя ложные обещания и поддельные документы. Злоумышленники публикуют рекламу в соцсетях, обещая предоставить машину по цене значительно ниже рынка за счет серых схем на таможне. Мошенник представляется надежным агентом, перегонщиком или импортером. При запросе документов он может отправить поддельные сканы. Дальше в ход идут приемы давления: «цена только сегодня», «машина почти ушла другому». При этом мошенник уклоняется от прозрачных проверок. Цель — вывести сделку из официального поля и подтолкнуть к быстрому решению. Кульминация схемы — финансовая ловушка. Покупателя просят внести предоплату, — сказал Щербаченко.

По его словам, чтобы не стать жертвой, важно всегда проверять документы и отзывы продавца, не верить в огромную выгоду и настаивать на прямом общении и видеопоказе автомобиля. Доцент добавил, что любые финансовые операции должны проходить официально.

Ранее в платформе «Мошеловка» Народного фронта сообщили, что мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний начали предлагать студентам якобы престижную летнюю стажировку. Соискателям предоставляют привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и даже гарантированный контракт по итогам лета.