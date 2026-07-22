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22 июля 2026 в 12:46

В Ялте раскрыли страшные последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке

Из-за удара украинского дрона по многоэтажному дому в Ялте пострадали 13 человек

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Из-за удара дрона ВСУ по многоэтажному дому в Ялте пострадали 13 человек, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. Ранено 13 человек. Трое — тяжелые. Шесть человек госпитализировано, — написал Крючков.

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов заявил, что специалисты ведут разбор завалов и продолжают тушить пожар в логистическом центре Wildberries в Краснодаре после атаки украинских беспилотников. Он отметил, что сотрудники оперативных служб работают на месте круглосуточно. По словам Алтухова, ситуация находится под контролем.

До этого власти запустили горячую линию для приема заявлений в связи с атакой ВСУ на Симферопольский и Красногвардейский районы Крыма. Исполняющий обязанности прокурора Дмитрий Егоров взял ситуацию на личный контроль.

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