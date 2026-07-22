В России заработала крупнейшая ветроэлектростанцию в стране В Дагестане ввели в эксплуатацию самую большую ветроэлектростанцию в России

В Дагестане состоялся официальный ввод в эксплуатацию Новолакской ветроэлектростанции, которая стала крупнейшим ветропарком в России, передает РИА Новости. Мощность ВЭС, расположенной на территории Кумторкалинского и Новолакского районов, составляет 300 МВт — на площадке установлены 120 ветроустановок по 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка электроэнергии достигнет 879 млн кВт в час.

Проект реализован компанией «Росатом Возобновляемая энергия». Как уточнили в пресс-службе организации, ветропарк сможет обеспечить энергопотребление порядка 240 тыс. домохозяйств, что покрывает около 9% всех нужд республики в электричестве.

На церемонии запуска врио главы Дагестана Федор Щукин и гендиректор «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров дали старт работе станции. Щукин подчеркнул, что подобные проекты дают импульс социально-экономическому развитию территорий: создаются рабочие места, развивается инфраструктура, растут налоговые поступления и инвестиционная привлекательность. Также он отметил экологическую значимость — использование ветра позволяет получать «зеленую» энергию, снижая нагрузку на окружающую среду.

Строительство велось в два этапа: первая очередь из 61 установки мощностью 152,5 МВт была введена в декабре 2025 года. Запуск второй очереди завершил формирование всего ветропарка.

Ранее Росатом ввел в эксплуатацию полномасштабный тренажер для подготовки персонала атомного «энергоблока будущего» в Северске. Комплекс разработан для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем.