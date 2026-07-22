Число пострадавших при атаке ВСУ на Ялту увеличилось Число пострадавших послу атаки ВСУ на Ялту увеличилось до 17 человек

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Ялту выросло до 17 человек, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. Удар беспилотника пришелся по многоэтажному жилому дому. До этого он сообщал о 13 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом <...> По уточненным данным, во время ночной атаки врага в Ялте ранено 17 мирных жителей, — написал Крючков.

Ранее в поселке Северный Белгородского округа при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя. БПЛА сдетонировал на территории коммерческого объекта. Также повреждены три машины.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников погиб один человек, еще 10 получили травмы различной степени тяжести. По его словам, целью атаки ВСУ в Краснодаре стал складской комплекс. Обломки беспилотников также повредили жилые дома в регионе.