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22 июля 2026 в 10:04

Два человека пострадали после взрыва дрона ВСУ

В Белгородской области при детонации дрона пострадали два мирных жителя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В поселке Северный Белгородского округа при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя, сообщили в региональном оперштабе. По информации источника, БПЛА сдетонировал на территории коммерческого объекта.

В сообщении говорится, что у одного мужчины — ранение бедра и перелом коленного сустава, у второго — открытая рана плеча и акубаротравма. Пострадавших доставили в областную больницу. Помимо этого, повреждены три машины.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников погиб один человек, еще 10 получили травмы различной степени тяжести. По его словам, целью ВСУ в Краснодаре стал складской комплекс.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что после атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек. Всем пострадавшим помощь была оказана амбулаторно. Основательница компании Wildberries Татьяна Ким подтвердила атаки.

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