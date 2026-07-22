Число пострадавших при атаке на Невинномысск возросло Владимиров: пять человек обратились к врачам после атаки дронов в Невинномысске

Пять человек обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников на складской комплекс в Невинномысске Ставропольского края, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. Всем пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

По состоянию на 05:50 мск, всего к медикам обратились пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась, — написал он.

Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила атаки. По ее словам, в настоящее время совместно с профильными службами проводятся мероприятия по ликвидации последствий произошедшего.

Ранее стало известно, что двое сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске спасли десятки людей во время атаки украинских дронов. Как рассказали местные власти, Павел и Андрей собрали группу и вывели ее в безопасное место.

До этого появилась информация, что продавцы, планировавшие поставки на склады «Котовск» и «Электросталь», могут перенаправить их на другие склады без штрафов. Перенос возможен на площадки «Рязань», «Воронеж», «Рязань: Тюшевское», «Тула», «Владимир: Воршинское», «Тверь», а также на склады для продуктов питания.