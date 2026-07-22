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22 июля 2026 в 14:18

Арестович назвал смену главкома ВСУ «планом Зеленского»

Арестович: Зеленский сменил главкома ВСУ, чтобы сбросить ответственность

Алексей Арестович Алексей Арестович Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Смена главнокомандующего ВСУ является частью плана президента Украины Владимира Зеленского по перекладыванию ответственности на военных, такое мнение в Telegram-канале высказал бывший советник главы офиса лидера страны Алексей Арестович. Так он прокомментировал назначение генерала Михаила Драпатого на место Александра Сырского.

Третий за четыре года главком означает, что план Зеленского от февраля 2022 года по сбросу политической ответственности на военных работает, как часы, — отметил Арестович.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что западные кураторы вынудили Зеленского пожертвовать частью полномочий в связи с заменой Сырского на Драпатого. По его мнению, новый глава украинской армии менее лоялен по отношению к президенту.

До этого сообщалось, что увольнение Сырского было вынужденным шагом со стороны Зеленского. Появилась информация, что украинский лидер не планировал менять военное руководство и пошел на это исключительно под внешним давлением. На Украине допустили, что Зеленский рискует потерять контроль над армией и ситуацией в стране.

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Алексей Арестович
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