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23 июля 2026 в 16:24

Арестович раскритиковал нового главкома ВСУ после слов о русских

Арестович осадил нового главкома ВСУ Драпатого за выпад в адрес Донбасса

Алексей Арестович Алексей Арестович Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с резкой критикой в адрес нового главкома ВСУ Михаила Драпатого и напомнил, что не ему решать, где жить русскому населению Донбасса и чем заниматься, пишет Telegram-канал политика. Поводом стали скандальные заявления военачальника о жителях Донбасса и отрицании права на существование всей российской нации. Арестович подчеркнул, что подобные рассуждения наносят вред репутации Киева.

Вас поставила на ключевую должность улица, этот факт — самая уязвимая часть вашей биографии. Ваша прерогатива в коммуникации как должностного лица — исключительно вопросы в пределах должностной компетенции Главнокомандующего ВСУ. Вопросы антропологии отдельных областей, права на существования отдельных лиц, и «наследия» в них не входят, — отметил экс-советник.

Подобный подход главкома, как считает политик, свидетельствует о его некомпетентности в вопросах государственного управления. В завершение Арестович предупредил, что продолжение публичных выходок приведет к неизбежному и печальному финалу для всей военной верхушки.

Ранее Драпатый называл жителей Донбасса «не желающим работать контингентом», который необходимо перевоспитывать. По его словам, местное население якобы хочет жить на всем готовом и ему безразлично, в какой стране находиться.

Европа
Украина
Михаил Драпатый
Алексей Арестович
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