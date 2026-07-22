Западные кураторы вынудили президента Украины Владимира Зеленского пожертвовать частью полномочий в связи с заменой главкома ВСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого, высказал мнение в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его мнению, новый глава украинской армии менее лоялен по отношению к Зеленскому. Дипломат отметил, что последнее слово в ВСУ уже не стоит за президентом.

Это говорит о том, что затеянная Зеленским ротация системы управления уже пошла не по его плану. Условные глобалисты, стоящие за НАБУ, Федоровым (экс-министр обороны Украины — NEWS.ru) и всей этой группой, вынудили Зеленского пожертвовать своей креатурой на должности главкома в лице Сырского и заменить его гораздо менее лояльным к себе Драпатым, — заявил Мирошник.

Посол добавил, что Зеленский уже не ответственен за назначение командования ВСУ. По его мнению, этот факт известен и в самих украинских военных кругах.

О назначении нового главкома президент сообщил 21 июля. По имеющейся информации, политики добивались отставки предыдущего руководителя армии Сырского на протяжении нескольких недель.