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22 июля 2026 в 14:07

Россиянам назвали главную опасность солевых растворов в борьбе с сорняками

Садовод Расулов: содовые и солевые растворы портят почву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Содовые, соляные и уксусные растворы не только не решают проблему сорняков, но и разрушают почву, предупредил в беседе с NEWS.ru автор и основатель профильного портала Рустам Расулов. Эксперт пояснил, что такие средства вызывают засоление и защелачивание земли, причем вред распространяется на соседние грядки.

Тропинки вы очищаете, сорняки вянут, но земля портится — защелачивается, засаливается, и это переходит на соседние грядки. Так делать не стоит. Да и химию сейчас на грядках, кажется, почти никто не использует, все больше вручную, — сказал Расулов.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова рассказала NEWS.ru, что середину лета можно с успехом использовать для высадки в саду ряда декоративных растений, которые успеют не только укорениться, но и обильно зацвести. Главным фаворитом июльского посева эксперт назвала иберис. В середине июля также можно высаживать многолетние растения, отметила она. Любителям длительного цветения, по словам эксперта, стоит обратить внимание на клопогон. Этот экземпляр, высаженный летом, будет радовать глаз вплоть до наступления устойчивых заморозков, указала садовод.

Общество
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