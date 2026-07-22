Арифулина объяснила, почему утвердила Пелагею на главную роль Арифулина назвала Пелагею открытием в совсем новом фильме

Продюсер и режиссер Лина Арифулина заявила корреспонденту NEWS.ru, что певица Пелагея (полное имя — Пелагея Ханова) в главной роли в новой музыкальной комедии «Зубастая няня» станет настоящим открытием. По ее словам, артистка смотрится органично как актриса в роли матери.

[Если] приставить семеро детей — она хорошо смотрится. Согласитесь, не все актрисы, если поставить [рядом] сразу гору детей, смотрятся как мамочки <...> Это (Пелагея в главной роли — NEWS.ru) будет открытие, я горжусь, что она в нашем фильме — это будет ее первая большая роль, — отметила Арифулина.

По словам продюсера, исполнительница готовилась к роли и занималась с коучем, чтобы работать в одном ритме с профессиональными актерами. Также на съемках Пелагее помогают партнеры по фильму, уточнила Арифулина.

Ранее певица призналась, что очень любит Республику Алтай — она часто посещает ее, чтобы отдохнуть от городской суеты. Среди любимых мест Пелагея также выделила города Дальнего Востока, Новосибирск, Красноярск, Казань, Калининград, Нижний Новгород и Псков.