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21 июля 2026 в 13:17

«Чувствую эту связь»: Пелагея назвала свои любимые места в России

Пелагея призналась, что очень любит посещать Алтай и Новосибирск

Певица Пелагея Певица Пелагея Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Народная артистка России Пелагея в беседе с RT призналась, что очень любит Республику Алтай — она часто посещает ее, чтобы отдохнуть от городской суеты. Среди любимых мест певица также выделила города Дальнего Востока, Новосибирск, Красноярск, Казань, Калининград, Нижний Новгород и Псков.

Для меня огромное значение имеет малая родина — Новосибирск. Очень чувствую эту связь, скучаю по Новосибирску. И когда приближаюсь к Новосибирской области на поезде или на самолете, внутри появляется приятное волнение. Я очень люблю Россию: Дальний Восток, Красноярск, Казань, Калининград, Псков, Нижний Новгород, города Золотого кольца. Я была практически везде. У нас удивительная страна, — отметила Пелагея.

Она добавила, что в список ее любимых городов России также входит Суздаль. Именно там знаменитость впервые посетила музыкальный лагерь в рамках программы ЮНЕСКО «Новые имена». Певица призналась, что во время этого мероприятия она не только осознала, что хочет связать свою жизнь с искусством, но и познакомилась с «удивительно талантливыми» людьми.

Ранее Пелагея заявила, что современная молодежь все чаще обращается к народной музыке, поскольку ищет в песнях подлинность и ответы на глубинные переживания. По ее словам, взрослые тоже ищут в фольклоре ответы на внутренние вопросы.

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