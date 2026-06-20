Пелагея рассказала, почему зумеры тянутся к народной музыке Пелагея: молодежь ищет в народной музыке ответы на важные вопросы

Современные молодые люди все чаще обращаются к народной музыке, поскольку ищут в песнях подлинность и ответы на глубинные переживания, такое мнение высказала народная артистка России Пелагея во время выступления на концерте «Страна талантов». По ее словам, взрослые тоже ищут в фольклоре ответы на внутренние вопросы, передает ТАСС.

Молодежь начала искать в фольклоре откровенность. У взрослых есть внутренние вопросы: кто я, каково мое предназначение, и молодые люди чувствуют то же самое, просто пока не всегда могут это выразить словами. Но все необходимые ответы уже заложены в фольклоре, в народных мелодиях, в культурной традиции, в песне — они находят их там, — подчеркнула певица.

Пелагея добавила, что народная музыка затрагивает самые сокровенные струны души. Артистка уточнила, люди реагируют на песенную культуру чем-то нематериальным — так отзывается их внутренний мир.

Певица выразила надежду, что рост интереса к народному жанру позволит привлечь внимание и к тем музыкантам, которые на протяжении многих лет посвятили себя настоящему, а не стилизованному народному творчеству.

Ранее стало известно, что зумеры перестали использовать для танцев песни Татьяны Булановой и композицию «Веночек» Надежды Кадышевой. Теперь они создают ностальгические видеоролики под произведения советской звезды Анны Герман, исполняют танцы под песню «Хороших девчат» из советского фильма и делают каверы на композиции Муслима Магомаева.