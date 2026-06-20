Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 09:25

Пелагея рассказала, почему зумеры тянутся к народной музыке

Пелагея: молодежь ищет в народной музыке ответы на важные вопросы

Певица Пелагея Певица Пелагея Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Современные молодые люди все чаще обращаются к народной музыке, поскольку ищут в песнях подлинность и ответы на глубинные переживания, такое мнение высказала народная артистка России Пелагея во время выступления на концерте «Страна талантов». По ее словам, взрослые тоже ищут в фольклоре ответы на внутренние вопросы, передает ТАСС.

Молодежь начала искать в фольклоре откровенность. У взрослых есть внутренние вопросы: кто я, каково мое предназначение, и молодые люди чувствуют то же самое, просто пока не всегда могут это выразить словами. Но все необходимые ответы уже заложены в фольклоре, в народных мелодиях, в культурной традиции, в песне — они находят их там, — подчеркнула певица.

Пелагея добавила, что народная музыка затрагивает самые сокровенные струны души. Артистка уточнила, люди реагируют на песенную культуру чем-то нематериальным — так отзывается их внутренний мир.

Певица выразила надежду, что рост интереса к народному жанру позволит привлечь внимание и к тем музыкантам, которые на протяжении многих лет посвятили себя настоящему, а не стилизованному народному творчеству.

Ранее стало известно, что зумеры перестали использовать для танцев песни Татьяны Булановой и композицию «Веночек» Надежды Кадышевой. Теперь они создают ностальгические видеоролики под произведения советской звезды Анны Герман, исполняют танцы под песню «Хороших девчат» из советского фильма и делают каверы на композиции Муслима Магомаева.

Пелагея
Шоу-бизнес
зумеры
молодежь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 20 июня: замедление, когда заблокируют
Известный поэт скончался в Москве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июня: где сбои в России
В Горловке назвали последствия атаки украинского беспилотника
Володин раскрыл небывалые масштабы блокировок сим-карт в России
В Балашихе тушат крупный пожар
Названа самая прибыльная подработка в Москве в 2026 году
ФСБ указала на попытки Украины «работать» с российской молодежью
Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»
На чемпионате мира впервые в истории удалили игрока за прикрытый рот
Президент Бразилии издевательски пошутил над Неймаром
Медведев объяснил, почему России не понадобятся концлагеря для европейцев
Стало известно, сколько человек наказали за угрозы руководству РКН
В Подмосковье задержали агента Киева за акции устрашения трех военных
«Как бы ни выли»: Медведев призвал забыть о правилах в борьбе с Киевом
«Всем стало очевидно»: Медведев подвел итоги войны США и Ирана
Европейская страна ведет переговоры о поставках газа из России в 2027 году
Психолог ответила, как дать ребенку пользу от чтения летом
В Кремле указали на неоднозначность позиции Мадьяра по Украине
Пелагея рассказала, почему зумеры тянутся к народной музыке
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.