Садовод развенчала популярный миф о борьбе с сорняками на даче Садовод Самойлова: кипяток и уксус неэффективны в борьбе с сорняками

Борьба с сорняками кипятком или уксусом не дает долгосрочного эффекта и требует огромных временных затрат, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По словам эксперта, такие методы уничтожают лишь видимую часть растения, а оставшийся в земле корень очень быстро восстанавливается.

Поливать сорняки кипятком сродни тому, что вы оборвете только листья, оставив корень. Уксус имеет абсолютно такое же действие. Корень остается, и к тому же в этом случае вам нужно очень избирательно проводить обработку, не попадая на культурные растения. Это также малоэффективно, — пояснила садовод.

Ранее Самойлова рассказала NEWS.ru, что середину лета можно с успехом использовать для высадки в саду ряда декоративных растений, которые успеют не только укорениться, но и обильно зацвести. Главным фаворитом июльского посева эксперт назвала иберис. В середине июля также можно высаживать многолетние растения, отметила она. Высокорослые аконит кармихеля и посконник распускаются ближе к середине осени, а их впечатляющие соцветия способны кардинально преобразить ландшафт, придав саду невероятный вид даже в октябре.