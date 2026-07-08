Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 17:08

Теперь грецкие орехи не чищу — кидаю их в кастрюлю: скорлупа отлетает сама, а ядрышко целое

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Расколоть грецкий орех так, чтобы сохранить ядро целым, удается далеко не всегда. Обычно скорлупа рассыпается на мелкие кусочки, а сами орехи приходится долго выковыривать по частям. Но существует простой способ, который заметно облегчает задачу и не требует никаких специальных приспособлений.

Все, что понадобится, — обычная кастрюля с кипящей водой. Орехи полностью погружают в кипяток примерно на пять минут. За это время скорлупа впитывает влагу, становится менее хрупкой и легче отделяется от ядра.

После этого орехи достают и, не дожидаясь полного остывания, слегка постукивают молотком не по шву, а по центру каждой половинки скорлупы. Затем орех переворачивают и повторяют удар с другой стороны. При таком способе скорлупа начинает сниматься практически пластинами, а внутреннюю перегородку можно удалить без особых усилий.

Главное — не бить слишком сильно. Достаточно легких ударов, иначе можно повредить само ядро. В большинстве случаев орех удается достать целиком или двумя аккуратными половинками.

Такой способ особенно удобен, когда нужно быстро очистить большое количество грецких орехов для выпечки, десертов или домашних заготовок. Простая хитрость экономит время и позволяет сохранить ядра максимально целыми.

Проверено редакцией
орехи
способ
кипяток
ядро
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВСУ пытались убить мирного жителя на скутере
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.