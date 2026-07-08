Теперь грецкие орехи не чищу — кидаю их в кастрюлю: скорлупа отлетает сама, а ядрышко целое

Теперь грецкие орехи не чищу — кидаю их в кастрюлю: скорлупа отлетает сама, а ядрышко целое

Расколоть грецкий орех так, чтобы сохранить ядро целым, удается далеко не всегда. Обычно скорлупа рассыпается на мелкие кусочки, а сами орехи приходится долго выковыривать по частям. Но существует простой способ, который заметно облегчает задачу и не требует никаких специальных приспособлений.

Все, что понадобится, — обычная кастрюля с кипящей водой. Орехи полностью погружают в кипяток примерно на пять минут. За это время скорлупа впитывает влагу, становится менее хрупкой и легче отделяется от ядра.

После этого орехи достают и, не дожидаясь полного остывания, слегка постукивают молотком не по шву, а по центру каждой половинки скорлупы. Затем орех переворачивают и повторяют удар с другой стороны. При таком способе скорлупа начинает сниматься практически пластинами, а внутреннюю перегородку можно удалить без особых усилий.

Главное — не бить слишком сильно. Достаточно легких ударов, иначе можно повредить само ядро. В большинстве случаев орех удается достать целиком или двумя аккуратными половинками.

Такой способ особенно удобен, когда нужно быстро очистить большое количество грецких орехов для выпечки, десертов или домашних заготовок. Простая хитрость экономит время и позволяет сохранить ядра максимально целыми.