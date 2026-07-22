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22 июля 2026 в 14:05

Россиянам рассказали, как поддерживать сияние кожи в летнюю жару

Разработчик Фомина: сон при температуре +21 градус обеспечит сияние кожи летом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сон при температуре +21 градус обеспечит сияние кожи в летнюю жару, заявила NEWS.ru разработчик парфюмерно-косметической продукции «Арнест ЮниРусь» Анастасия Фомина. По ее словам, для полноценного восстановления организма необходим правильный микроклимат в спальне. Она отметила, что жара и духота нарушают естественный процесс засыпания.

Необходимый ингредиент для красоты и здоровья, которым мы часто пренебрегаем, — это сон. Летом сбиваются циркадные ритмы: для выработки мелатонина необходима полная темнота, а длинный световой день сдвигает время отдыха. Жара также вносит свои коррективы. Для засыпания телу нужно естественным образом охладиться. Но если в комнате душно, теплоотдача нарушается, и организм не может войти в режим сна. Засыпать становится сложнее, а отдых не приносит желаемого восстановления. В таких условиях о сиянии кожи можно лишь мечтать. Оптимальная температура в спальне, при которой тело не тратит сил на терморегуляцию, это 17–21 градус тепла. Создайте нужный микроклимат. Добавьте к этому блэкаут-шторы и полное отсутствие источников света. И вы увидите, как лицо и тело скажут вам спасибо, — сказала Фомина.

Ранее дерматолог-косметолог Наталья Ряховская рассказала, что применение SPF и дефицит витамина D не связаны между собой. По ее словам, в реальной жизни люди не используют солнцезащитный крем так, как нужно.

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