Раскрыта обстановка на складе Wildberries после атаки БПЛА Депутат Алтухов: на складе Wildberries в Краснодаре приступили к разбору завалов

Специалисты ведут разбор завалов и продолжают тушить пожар в логистическом центре Wildberries в Краснодаре после атаки украинских беспилотников, сообщил ТАСС депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов. Он отметил, что сотрудники оперативных служб работают на месте круглосуточно. По словам Алтухова, ситуация находится под контролем.

По сообщениям оперативных служб, ситуация на месте держится под контролем, продолжается тушение пожара и разбор завалов, — подчеркнул он.

До этого основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников получат по 2 млн рублей, а тяжелораненые — по 1 млн рублей. Компания также прорабатывает суммы компенсаций для продавцов и другие меры финансовой поддержки после атаки ВСУ, отметила она.

Ранее сообщалось, что власти Тамбовской области прорабатывают меры поддержки для пострадавших и семей погибших при атаке ВСУ на склад Wildberries. Администрация района уже имеет полные данные обо всех получивших ранения.