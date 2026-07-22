Женщина погибла из-за падения на нее мужчины с высоты В Японии женщина погибла из-за падения на нее мужчины с высоты

В японском городе Нагоя 23-летняя женщина погибла после того, как на нее с высоты упал мужчина, пишет издание The Mainichi. Трагический инцидент произошел случится в час ночи по местному времени, в тот момент, когда Хора Инаба вместе со своей знакомой спокойно шла по улице. Неожиданно с 12-этажного жилого дома прямо на прохожую упал 29-летний Синсей Тагути.

Девушка получила тяжелейшие травмы, и прибывшим на место врачам не удалось ее спасти. Сам мужчина выжил после падения, однако сейчас он находится в больнице без сознания в критическом состоянии. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее жителя Японии арестовали по подозрению в жестоком убийстве своей жены. По данным следствия, в конце марта 33-летний сотрудник зоопарка Асахияма на острове Хоккайдо сжег тело 33-летней супруги в кремационной печи прямо на территории учреждения. Во время допроса он заявил, что жег труп в течение нескольких часов. Позже следователи выяснили, что умершая не раз жаловалась родственникам на угрозы со стороны мужа.