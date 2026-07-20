Жителей одной страны предупредили о смертоносной жаре В Токио и еще 38 префектурах Японии объявили тревогу из-за аномальной жары

Власти Токио и еще 38 японских префектур объявили тревогу из-за аномальной жары, соответствующее уведомление стало приходить на телефоны местных жителей, сообщает РИА Новости. Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 20 июля, столбики уличных термометров в столице поднимутся до +36 градусов.

В соседней с Токио префектуре Сайтама ожидается +38 градусов, в Нагое, Киото, Яманаси, Гифу и Фукуи — до +37 градусов. Почти по всей территории страны, включая северные районы, температура поднимется выше среднегодовых показателей почти на семь градусов.

В целом предстоящая неделя будет жаркой для большинства регионов страны, уточнили метеорологи. Так, температура от северного острова Хоккайдо до южной Фукуоки будет стойко держаться выше +30 градусов. В Токио ожидается +36–37, в Нагое — до +40 градусов.

Ранее сообщалось, что жителей Центральной России и Северо-Запада в ближайшие недели ожидает преимущественно дождливая и крайне неустойчивая погода. В Москве прогнозируются ливни при температуре до +26 градусов, а в Санкт-Петербурге столбик термометра зафиксируется в районе +18–22 градусов.