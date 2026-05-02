Мужчина сжег тело своей жены в крематории зоопарка

В Японии мужчина сжег тело своей жены в крематории зоопарка, где он работал

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жителя Японии арестовали по подозрению в жестоком убийстве своей жены, передает местный телеканал TBS. По данным следствия, в конце марта 33-летний сотрудник зоопарка Асахияма на острове Хоккайдо сжег тело 33-летней супруги в кремационной печи прямо на территории учреждения.

Во время допроса японец заявил, что жег труп в течение нескольких часов. Внутри печи следователи обнаружили фрагменты останков, однако версия убийства пока официально не подтверждена. По словам источников, погибшая неоднократно жаловалась родственникам на угрозы со стороны мужа.

Ранее в Томске 18-летнего местного жителя обвинили в убийстве бывшего сожителя своей девушки. Тело жертвы с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Сибирской. По версии следствия, фигурант приревновал подругу к ее экс-бойфренду.

До этого в индийском Бангалоре 27-летняя женщина убила своего возлюбленного во время БДСМ-игры, в которую заманила его под предлогом свидания. Злоумышленница заранее купила бензин, керосин и веревку, а в разгар процесса облила парня горючей жидкостью и подожгла.

Выжившая рассказала об ужасах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
Глава Крыма назвал черный день русской истории
«Пленки Миндича» спровоцировали бунт в Верховной раде против Умерова
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 мая: где сбои в России
Липцы, Новоалександровка, Яровая: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 мая
«Мне это дорого»: звезда сериала «Клон» обратилась к российским фанатам
В Москве прошла церемония прощания с Ляпидевским
Йоко Оно обиделась на «пивные» шутки с Джоном Ленноном и пошла в суд
Умер экс-гонщик «Формулы-1» с ампутированными ногами
«Неверные решения»: Дмитриев предсказал Мерцу шквал критики
Нидерландский тренер украинского «Кривбасса» оскорбил судью на русском
«Европа больше не ограничивается»: во Франции увидели перелом в СВО
В аэропорту Краснодара задержали семь рейсов
ФНС постучалась в двери известного российского вратаря
В Госдуме призвали блогеров поднять одну важную тему
Москвичей предупредили о последствиях за громкие песни под гитару
Расчлененное тело в пяти пакетах нашли в лесу под Петербургом
Еще один важный пролив закрыли для судоходства
Подростки-байкеры превратили школьный стадион в трассу для гонок
Зеленский выбрал новую площадку для переговоров с Россией
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

