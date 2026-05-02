Мужчина сжег тело своей жены в крематории зоопарка В Японии мужчина сжег тело своей жены в крематории зоопарка, где он работал

Жителя Японии арестовали по подозрению в жестоком убийстве своей жены, передает местный телеканал TBS. По данным следствия, в конце марта 33-летний сотрудник зоопарка Асахияма на острове Хоккайдо сжег тело 33-летней супруги в кремационной печи прямо на территории учреждения.

Во время допроса японец заявил, что жег труп в течение нескольких часов. Внутри печи следователи обнаружили фрагменты останков, однако версия убийства пока официально не подтверждена. По словам источников, погибшая неоднократно жаловалась родственникам на угрозы со стороны мужа.

Ранее в Томске 18-летнего местного жителя обвинили в убийстве бывшего сожителя своей девушки. Тело жертвы с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Сибирской. По версии следствия, фигурант приревновал подругу к ее экс-бойфренду.

До этого в индийском Бангалоре 27-летняя женщина убила своего возлюбленного во время БДСМ-игры, в которую заманила его под предлогом свидания. Злоумышленница заранее купила бензин, керосин и веревку, а в разгар процесса облила парня горючей жидкостью и подожгла.