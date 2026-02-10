Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 08:25

В Китае рассказали, как рыбаки с Хоккайдо отвечают за антиросийские санкции

Baijiahao: санкции Японии против России ударили по рыбакам с Хоккайдо

Фото: Mike Lane/FLPA/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Рыбаки с Хоккайдо «буквально взвыли» после того, как РФ в ответ на антироссийские санкции со стороны Токио ограничила им доступ в близлежащие к Курилам воды и усилила проверки японских судов, передает Baijiahao. По словам китайских аналитиков, базирующиеся на Хоккайдо рыболовные компании понесли огромные убытки. Теперь Япония ищет способ вернуть расположение России, чтобы минимизировать урон.

Россия ограничила японским рыбакам доступ в близлежащие к Курилам водам, также были усилены проверки судов из Японии, в результате чего базирующиеся на Хоккайдо рыболовные компании понесли огромные убытки, — сказано в материале.

Ранее заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кей Сато, говоря про южную часть Курильских островов, заявил, что Япония собирается закрыть вопрос принадлежности «северных территорий». По его словам, в Токио намерены заключить мирный договор с Москвой. Сато уточнил, что японская сторона настроена «упорно осуществлять взаимодействие» с РФ.

санкции
рыбаки
Хоккайдо
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России назвали обязательный пункт мирного договора по Украине
Карасин раскрыл залог успеха российских дипломатов
Пациентам гастроэнтерологии дали важный совет по питанию в Масленицу
Арестович разнес Зеленского за вранье о потерях ВСУ
Популярная сеть ресторанов зарегистрировала товарный знак в России
«Впереди еще большая дистанция»: Лавров оценил переговоры по Украине
Мирошник раскрыл количество жертв ударов ВСУ за неделю
Лавров призвал не очаровываться действиями Трампа без мира на Украине
Лавров указал на злоупотребление положением доллара со стороны США
Столичная налоговая прикрыла издательство иноагентов
Назван эффективный способ защиты регионов России от обстрелов HIMARS
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11%
В Китае рассказали, как рыбаки с Хоккайдо отвечают за антиросийские санкции
Вода в России подорожала в два раза: что будет дальше
В Анапе после землетрясения дома пошли трещинами
Легковушка провалилась под лед в Иркутской области
Названы витамины и минералы, усиливающие действие цинка
«Путь в никуда»: в Совфеде вступились за международное право
«Хороший контент»: фигуристка оценила шансы Гуменника в короткой программе
Врачи в Приморье спасли девочку, которую отец ударил ножом в сердце
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.