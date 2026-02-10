В Китае рассказали, как рыбаки с Хоккайдо отвечают за антиросийские санкции

В Китае рассказали, как рыбаки с Хоккайдо отвечают за антиросийские санкции Baijiahao: санкции Японии против России ударили по рыбакам с Хоккайдо

Рыбаки с Хоккайдо «буквально взвыли» после того, как РФ в ответ на антироссийские санкции со стороны Токио ограничила им доступ в близлежащие к Курилам воды и усилила проверки японских судов, передает Baijiahao. По словам китайских аналитиков, базирующиеся на Хоккайдо рыболовные компании понесли огромные убытки. Теперь Япония ищет способ вернуть расположение России, чтобы минимизировать урон.

Россия ограничила японским рыбакам доступ в близлежащие к Курилам водам, также были усилены проверки судов из Японии, в результате чего базирующиеся на Хоккайдо рыболовные компании понесли огромные убытки, — сказано в материале.

Ранее заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кей Сато, говоря про южную часть Курильских островов, заявил, что Япония собирается закрыть вопрос принадлежности «северных территорий». По его словам, в Токио намерены заключить мирный договор с Москвой. Сато уточнил, что японская сторона настроена «упорно осуществлять взаимодействие» с РФ.