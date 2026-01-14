Владелец бара задушил молодую девушку и спрятал ее тело за стеной В Японии арестовали задушившего 20-летнюю девушку владельца бара

Владелец бара из префектуры Хоккайдо в Японии Тосихико Мацукура расправился с 20-летней девушкой и спрятал тело за стеной заведения, сообщает Japan Today. По его информации, преступником оказался 49-летний мужчина. Подозреваемого уже арестовали.

Полиция в Хидаке, Хоккайдо, арестовала 49-летнего мужчину по подозрению в том, что он оставил тело женщины лет 20 за стеной в баре, которым он управляет, — говорится в публикации.

Уточняется, что полицейские уже нашли останки убитой. Судмедэксперты установили, что она погибла 10 дней назад. Владелец бара также признался в содеянном. По словам японца, он знал девушку. При этом мотивы убийцы установить пока не удалось.

Ранее в Екатеринбурге у озера Шарташ обнаружили тело мужчины с пакетом на голове. По данным источника, его смерть носит явно насильственный характер. Личность жертвы уже установлена. По версии следствия, мужчину задушили. Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемого.