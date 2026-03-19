19 марта 2026 в 16:49

Появились шокирующие детали убийства 17-летнего подростка из Пушкина

Мотивом для убийства подростка из Пушкина могли стать жалобы его бывшей девушки

Подозреваемый в убийстве 17-летнего жителя Пушкина подросток рассказал, что на преступление его подтолкнула девушка, с которой он встречается — она же помогла все организовать и дала нож, передает Telegram-канал Baza. По словам 16-летнего фигуранта, в начале 2026 года она пожаловалась ему, что бывший плохо с ней обращался и даже якобы насиловал, девушка хотела ему отомстить.

По данным канала, она пригласила бывшего к себе в гости, зная, что его маршрут будет лежать через железнодорожную станцию. Там его уже ждал вооруженный ножом подросток. По его словам, когда жертва появилась, он нанес несколько ударов, от которых тот скончался на месте. В материале сказано, что после этого подросток позвонил девушке, и та приехала — вместе они оттащили тело к болоту.

По предварительной информации, дома несовершеннолетний фигурант попытался замести следы и постирал одежду. Однако на следующий день его девушка связалась с ним и рассказала, что к ней приходили правоохранители. По словам подростка, она предложила ему избавиться от тела, и он вернулся на место преступления и приступил к расчленению жертвы.

Ранее сообщалось, что тело 17-летнего жителя Пушкина нашли со следами ножевых ранений, он пропал три дня назад. В его убийстве подозревают знакомого, они оба боролись за внимание одной девушки. По версии следствия, между юношами могла возникнуть драка.

В ОБСЕ раскрыли страшную правду о западной поддержке Украины
«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве
Знаковый саммит Евросоюза закончился полным разочарованием для Украины
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
