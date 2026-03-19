Появились шокирующие детали убийства 17-летнего подростка из Пушкина

Подозреваемый в убийстве 17-летнего жителя Пушкина подросток рассказал, что на преступление его подтолкнула девушка, с которой он встречается — она же помогла все организовать и дала нож, передает Telegram-канал Baza. По словам 16-летнего фигуранта, в начале 2026 года она пожаловалась ему, что бывший плохо с ней обращался и даже якобы насиловал, девушка хотела ему отомстить.

По данным канала, она пригласила бывшего к себе в гости, зная, что его маршрут будет лежать через железнодорожную станцию. Там его уже ждал вооруженный ножом подросток. По его словам, когда жертва появилась, он нанес несколько ударов, от которых тот скончался на месте. В материале сказано, что после этого подросток позвонил девушке, и та приехала — вместе они оттащили тело к болоту.

По предварительной информации, дома несовершеннолетний фигурант попытался замести следы и постирал одежду. Однако на следующий день его девушка связалась с ним и рассказала, что к ней приходили правоохранители. По словам подростка, она предложила ему избавиться от тела, и он вернулся на место преступления и приступил к расчленению жертвы.

Ранее сообщалось, что тело 17-летнего жителя Пушкина нашли со следами ножевых ранений, он пропал три дня назад. В его убийстве подозревают знакомого, они оба боролись за внимание одной девушки. По версии следствия, между юношами могла возникнуть драка.