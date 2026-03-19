Что известно о жуткой находке в Пушкине после исчезновения подростка Пропавшего три дня назад подростка нашли в Пушкине с ножевыми ранениями

Тело 17-летнего жителя Пушкина нашли со следами ножевых ранений нашли, он пропал три дня назад, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». В его убийстве подозревают знакомого, они оба боролись за внимание одной девушки.

По предварительной информации, тело присыпали землей в попытках спрятать. Правоохранители уже задержали подозреваемого. По версии следствия, у них с убитым могла произойти драка — которая в итоге закончилась смертельным ножевым.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка. Как передает пресс-служба МЧС России, водолазы подняли его на поверхность. До этого сообщалось, что спасатели создавали на Москве-реке искусственную волну для более эффективного поиска.

В Смоленске до этого пропала девятилетняя девочка. Школьницу нашли живой в 300 метрах от ее дома спустя два дня после исчезновения. Она была в квартире с 43-летним мужчиной и его сожительницей. Пару задержали и предъявили обвинения по статье о похищении человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего. Девочку вернули семье.