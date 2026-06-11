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11 июня 2026 в 15:30

Психолог объяснила, почему выпускникам может стать плохо на ЕГЭ

Психолог Федосимова: выпускники могут перенервничать на экзамене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Выпускники на ЕГЭ могут перенервничать вплоть до панической атаки, рассказала «ФедералПресс» психолог и гештальт-терапевт Татьяна Федосимова. Она отметила, что у всех подростков разный уровень стрессоустойчивости.

Стрессоустойчивость у всех разная. Нервная система имеет свои врожденные характеристики, она бывает сильная и слабая. Сильная выдерживает высокие психоэмоциональные нагрузки, а слабая не справляется. Происходит соматизация, когда эмоциональные переживания трансформируются в сильную телесную реакцию, — рассказала Федосимова.

Психолог подчеркнула, что родители должны донести до детей информацию о том, как справляться со стрессом. По ее словам, важно следить за режимом сна и питания ребенка, чтобы его нервная система успевала восстанавливаться.

Ранее психолог Лариса Никитина рассказала, что родителям важно следить за рационом детей в период сдачи ЕГЭ — непосредственно перед экзаменом ребенку лучше плотно поесть, при этом не перегружая организм простыми углеводами. Взрослым нужно морально поддерживать выпускника и создать дома доброжелательную атмосферу.

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