Развод, второй ребенок, мнение об СВО: как живет актриса Диана Пожарская

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11 июня 2026 в 21:11

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Диана Пожарская Диана Пожарская Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Актриса Диана Пожарская недавно стала мамой второй раз. Что известно о ее новых проектах и личной жизни, комментировала ли она спецоперацию?

Чем известна Пожарская

Диана Пожарская родилась 3 февраля 1992 года в городе Волжском Волгоградской области. Окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

Артистка снималась в картинах «Озабоченные», «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва», «Жара», «Чемпион мира», «Либерия: Охотники за сокровищами» , «Кракен» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент более 20 работ.

Иван Янковский и Диана Пожарская Иван Янковский и Диана Пожарская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Пожарской

Первым мужем Дианы Пожарской был режиссер Артем Аксененко.

В 2021 году актриса узаконила отношения с коллегой Иваном Янковским, с которым познакомилась на съемках картины «Чемпион мира». В 2021 году у пары родился сын Олег, а 4 июня 2026 года — сын Давид.

«В принципе, сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл-мама, дабл-папа получается. Добро пожаловать, маленький D», — написала Пожарская в соцсетях.

Чем сейчас занимается Пожарская

Диана Пожарская продолжает творческую деятельность.

В 2026 году вышел сериал «Тайный город» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть комедию «Приключения пингвиненка» с ее участием.

Тему спецоперации артистка не комментировала.

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