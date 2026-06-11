Съемки в США, развод, новые фильмы: как живет актер Андрей Свиридов

Актер Андрей Свиридов активно снимается в кино. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Свиридов

Андрей Свиридов родился 27 марта 1975 года в Могилеве.

В 1994 году он поступил в Университет Джорджа Вашингтона и провел там три года, выступая за местную команду. Проживая в Лос-Анджелесе, обучался в актерской школе «Беверли-Хиллз Плейхаус».

Свиридов — мастер спорта Белоруссии по баскетболу, двукратный чемпион СССР среди молодежи, чемпион СНГ среди молодежи, чемпион Белоруссии, победитель молодежного чемпионата Европы.

Переехав в США, он выступал за университетскую баскетбольную команду, однако ушел из спорта из-за травмы. После этого работал на студии Disney охранником. Он охранял звездных гостей и встречал их у лимузинов, среди его подопечных были Дженнифер Лопес, Холли Берри, Джон Траволта и другие артисты.

В США Свиридов впервые снялся в кино. Также он появлялся в клипах Энрике Иглесиаса и Робби Уильямса.

«Для того чтобы сниматься в России, мне надо было уехать в Голливуд! Такое вот кино», — рассказывал Свиридов.

Возвращение в Россию произошло благодаря актеру Андрею Краско, который пообещал ему помочь с жильем и ролями.

Андрей Свиридов Фото: Социальные сети

Свиридов снимался в картинах «Я остаюсь», «Счастливы вместе», «Универ», «Позвони в мою дверь», «СашаТаня», «Форс-мажор», «Полярный», «Ангелы района», «Сокровища гномов» и других. Всего в его фильмографии более 90 работ.

В 2022 году Свиридов получил еще одно высшее образование — в РАНХиГС.

«Да, я получил третье высшее образование, можете меня поздравить! Окончил РАНХиГС, владимирское отделение, с красным дипломом», — поделился он с KP.RU.

Что известно о личной жизни Свиридова

Первый раз Андрей Свиридов женился в молодости, но отношения долго не продлились — возлюбленная ушла от него после того, как он завершил карьеру баскетболиста.

Во время съемок «Универа» актер познакомился с Аполлинарией Бейлик, которая снималась в массовке. В 2014 году они поженились, в 2020 году развелись.

Чем сейчас занимается Свиридов

Андрей Свиридов продолжает творческую деятельность. В 2026 году вышел сериал «Мотай!» с его участием.

В прошлом году появилась информация о том, что артисту из-за диабета якобы собираются ампутировать стопу. Представитель Свиридова в беседе с ТАСС опроверг эту новость, отметив, что он продолжает работать.

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