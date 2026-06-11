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11 июня 2026 в 20:45

«‎Ударов не будет»: Трамп отменил свое решение по Ирану

Трамп: США отменили намеченные удары по Ирану из-за прорыва в переговорах

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американский президент Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что отменил намеченные на сегодня, 11 июня, удары США по Ирану. Глава Белого дома утверждает, что диалог Вашингтона и Тегерана вышел «на высший уровень иранского руководства».

<…> Я как президент США отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки Ирана, — написал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что американские вооруженные силы намерены предпринять попытку установить полный контроль над стратегическим иранским островом Харк и ключевыми нефтяными объектами республики. Он написал, что операцию могут провести так же, как и в Венесуэле, что дало «блестящие результаты и для нее, и для США».

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США ждет экономический кризис из-за войны в Иране. Он уточнил, что администрация главы Белого дома вынуждена использовать эскалационную риторику, чтобы «сохранить лицо» после того, как Тегеран сбил военный вертолет Apache.

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