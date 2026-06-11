Трамп заявил о планах США установить контроль над одним островом

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы намерены предпринять попытку установить полный контроль над стратегическим иранским островом Харк и ключевыми нефтяными объектами исламской республики. В социальной сети Truth Social он написал, что операцию могут провести также, как и в Венесуэле, и что дало «блестящие результаты и для нее, и для США».

В какой-то момент в не слишком отдаленном будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа, — пригрозил американский лидер.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США ждет экономический кризис из-за войны в Иране. Он уточнил, что администрация главы Белого дома вынуждена использовать эскалационную риторику, чтобы «сохранить лицо» после того, как Тегеран сбил военный вертолет Apache.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Трамп готов использовать весь потенциал американских вооруженных сил, если Иран не согласится заключить сделку. По его словам, Белый дом готов перейти от угроз к действиям в том случае, если соглашение не будет заключено в приемлемые сроки.