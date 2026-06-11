Американист сделал незавидный прогноз США на фоне войны в Иране

США ждет экономический кризис из-за войны в Иране, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, администрация главы Белого дома Дональда Трампа вынуждена использовать эскалационную риторику, чтобы «сохранить лицо» после того, как Тегеран сбил военный вертолет Apache армии Соединенных Штатов.

Со стороны администрации Трампа сейчас мы наблюдаем эскалационную риторику по отношению к Ирану. Вашингтону приходится сохранять лицо на фоне того, как Тегеран сбил Аpache. Для сторонников Трампа ситуация непростая. Потенциал Ирана сохраняется. У американцев очевидные сложности с ПВО. Ощущается нехватка противоракет. Очевидно, что на Трампа давит много внутриполитических факторов. В мае долларовая инфляция выросла до 4,2%. Это рекордные значения за три года. Впереди, скорее всего, повышение ключевой ставки, и это будет негативно сказываться на американской экономике, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что администрация США пытается наносить Ирану точечные уколы, выдавая их за свою победу. По его словам, недавняя разблокировка $3 млрд (около 215 млрд рублей) иранских активов и их транспортировка в Тегеран доказывают тяжелое положение Вашингтона.

Иран давит на болевую точку американцев. Закрытие Ормузского пролива вызывает топливный кризис в США. Это рушит рейтинги Трампа и республиканцев в преддверии выборов в конгресс. Поэтому глава Белого дома не может себе позволить вести полномасштабную войну против Тегерана. Он пытается какими-то уколами нанести ущерб Исламской Республике, представить это якобы своей победой. Недавно прошла информация, что разблокировали $3 млрд активов Ирану и их даже привезли их в Тегеран. Это показывает, что американцы действительно находятся в тяжелом положении, поэтому приходится идти на такие серьезные уступки не в первый раз. И я думаю, что точно не последний, — заключил Дудаков.

Ранее иранские власти приняли решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив. Это произошло на фоне повторных ударов США по территории Исламской Республики. Ормузский пролив объявлен закрытым для всех видов судов.