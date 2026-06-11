В России изменили правила ввоза пальмового масла из «недружественных» стран В РФ повысили пошлины на пальмовое масло из «недружественных» стран до 35%

Правительство России повысило ввозные таможенные пошлины на пальмовое масло и его фракции из «недружественных» государств до 35%, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Исключение сделано для Венгрии и Словакии.

Подписано постановление правительства о повышении до 35% ввозных таможенных пошлин на поставки в Россию пальмового масла и его фракций из «недружественных» государств, за исключением Венгрии и Словакии. Ранее размер ставки пошлин на данную продукцию составлял до 5%, — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что мера стала ответом на незаконные санкции со стороны «недружественных» стран. Там также подчеркнули, что изменение ставок не повлияет на стоимость готовой продукции благодаря поставкам из дружественных государств и возможностям отечественных производителей.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил: следует усилить антимонопольный контроль в России на рынках социально значимых товаров. Новак уточнил, что важно сделать акцент на необоснованном росте цен в периоды повышенного спроса.