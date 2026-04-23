23 апреля 2026 в 11:12

Новак призвал усилить контроль в РФ на рынках социально значимых товаров

Новак: важно усилить антимонопольный контроль за социально значимыми товарами

Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Следует усилить антимонопольный контроль в России на рынках социально значимых товаров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на коллегии ФАС. По его словам, речь идет и о лекарствах. Новак уточнил, что важно сделать акцент на необоснованном росте цен в периоды повышенного спроса, передает ТАСС.

Принципиально важно усилить антимонопольный контроль на рынках социально значимых товаров, лекарств, медицинских изделий, акцент — на необоснованном росте цен в периоды повышенного спроса, — отметил он.

Новак также подчеркнул, что Минэнерго и ФАС следует завершить работу над соглашениями по поставкам топлива на рынок России в ближайшие дни. По его словам, в этих договоренностях участвуют и нефтяные компании. Новак добавил, что уже принимаются определенные решения, направленные на стабилизацию оптовых цен на бирже.

До этого вице-премьер заявлял, что спрос на сжиженный природный газ в мире сейчас высок, в том числе востребован и российский СПГ. По его словам, такая ситуация наблюдается из-за кризиса на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что у России есть ряд проектов, по которым уже идут поставки различным потребителям и покупателям.

Власть
Александр Новак
Рынки
лекарства
цены
