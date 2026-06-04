Эксперт назвала главную опасность при покупке горящих туров

Горящие туры могут быть сопряжены с рисками и неудобствами для туристов, рассказала NEWS.ru профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталия Зайцева. По ее словам, прежде всего это связано с организацией чартерных рейсов.

Как правило, их предлагают в неудобное время — либо ночью, либо ранним утром или поздним вечером. Также нередко бывают случаи переноса времени вылета чартерных рейсов. Кроме того, в турах может быть указано, что речь идет об отеле категории три или четыре звезды, однако конкретики нет. В итоге может оказаться, что гостиница находится далеко от моря, — пояснила эксперт.

Зайцева также подчеркнула, что нужно внимательно изучить в договоре условия предоставления тура, так как случаются ситуации, когда в его стоимость не включены дополнительные затраты, которые отдыхающий будет нести. Речь идет о страховках, визовых или топливных сборах, а также штрафах за отказ от поездки.

Также следует учитывать, что горящие туры чаще всего предлагают для двух человек, что выгоднее для туроператоров. Поэтому либо заранее ищите попутчика, либо соглашайтесь на туры для одного человека, но с условием подселения второго туриста, — сказала Зайцева.

Она посоветовала путешественникам перед покупкой тура изучить отзывы как о самом туроператоре, так и об отеле.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, что мошенники заманивают людей выгодными предложениями о горящих турах с большими скидками. По его словам, злоумышленники часто просят жертву перевести деньги за путевку в качестве предоплаты.