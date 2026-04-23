23 апреля 2026 в 06:00

Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»

Мошенники заманивают людей выгодными предложениями о «горящих турах» с большими скидками, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники часто просят жертву перевести деньги за путевку в качестве предоплаты.

Мошенники активизировались в преддверии отпусков. Они запускают каналы в мессенджерах, страницы в соцсетях или сайты, которые визуально копируют известных туроператоров или агрегаторов. Для правдоподобности накручивают подписчиков, размещают «отзывы» и используют логотипы реальных компаний. Злоумышленники публикуют туры в популярные направления с ценами значительно ниже рыночных. Используют теги «горящая путевка», «скидка 35–45%», «осталось два места» — чтобы создать искусственную срочность. Потенциальный клиент пишет в мессенджер, ему быстро отвечает «менеджер», который высылает красивые документы и подтверждает бронирование. Затем просит внести предоплату, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что мошенники могут направить жертве ссылку на фишинговый сайт или же просто указать номер карты физического лица для перевода. По словам доцента, после проведения оплаты контакт с преступниками прекращается, а тур, на который были потрачены финансы, оказывается вымышленным.

Для защиты от обмана следует проверять компанию. Настоящий туроператор или агентство имеет официальный сайт с доменом, который легко найти в интернете, и юридический адрес. Посмотрите отзывы не только на их странице, но и на независимых площадках. Также сравнивайте цены. Если предложение более чем на 10–15% ниже среднерыночного — это повод насторожиться. Не переходите по подозрительным ссылкам из мессенджеров, не переводите деньги на карту физического лица и не вводите свои данные на непонятных страницах, — добавил Щербаченко.

Он предупредил, что, если деньги уже были переведены мошенникам, необходимо срочно заблокировать карту. По словам эксперта, также следует сохранить всю переписку, скриншоты объявления и реквизиты, на которые были отправлены средства. После этого, порекомендовал доцент, важно обратиться в полицию с заявлением о факте мошенничества.

Ранее в МВД России сообщили, что аферисты используют фишинговые формы для незаметного выяснения остатка средств на карте жертвы перед кражей денег. Злоумышленники просят указать текущий баланс карты, утверждая, что ложные данные могут привести к ее блокировке.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
