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04 июня 2026 в 16:54

В Москве запустят удобные чекапы с анализом механизмов старения

Анастасия Ракова Анастасия Ракова Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
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Власти Москвы в ближайший месяц запустят модель удобных чекапов с отслеживанием механизмов старения, заявила телеканалу «Россия 24» на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, программу реализуют в рамках новой философии здорового долголетия.

В рамках новой философии здорового долголетия мы запускаем новую программу московских чекапов, которая позволяет каждому москвичу, особенно людям трудоспособного возраста, достаточно легко, быстро, без дополнительных затрат проверить свое здоровье, определить свой биологический возраст, выявить механизмы старения, сдать необходимый комплекс анализов для выявления рисков и предрисков, быстро получить рекомендации и уже, понимая состояние своего здоровья, управлять своим старением, — отметила Ракова.

Модель аккумулирует все современные цифровые технологии, что позволяет пройти тест очень быстро и легко. Часть этапов будет проходить онлайн, уточнила заммэра.

Ракова также напомнила, что сегодня ожидаемая продолжительность жизни москвичей на семь лет больше, чем в среднем по другим регионам. Благодаря развитию превентивной медицины и ИИ-технологиям уже сегодня Москва готова создать все условия, чтобы горожане могли получить еще более 10 лет качественной жизни, резюмировала она.

Ранее Ракова рассказала, что московские власти внедряют новый порядок приема пациентов, когда направления на исследования выдаются до консультации с врачом, а не после нее. Изменения направлены на то, чтобы каждый визит был максимально результативным и эффективным, а врач располагал всей необходимой информацией сразу.

Москва
Здоровье
Анастасия Ракова
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