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04 июня 2026 в 16:50

Агаларов рассказал о потенциале развития отношений России и Азербайджана

Агаларов: отношения России и Азербайджана продолжат развиваться

Эмин Агаларов Эмин Агаларов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Отношения России и Азербайджана можно оценить как хорошие, о чем уже говорили азербайджанские официальные лица высокого уровня, заявил NEWS.ru президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что двусторонние отношения будут развиваться и дальше.

Я думаю, что директива уже есть, и я рад, что сегодня официально в рамках делового совета на ПМЭФ мы смогли услышать, что не просто отношения у нас хорошие — они будут дальше развиваться, и товарооборот, и туризм, и все направления, — сказал Агаларов.

Также бизнесмен отметил, что обожает Санкт-Петербург. По его словам, Северная столица является лучшим городом.

Ранее Агаларов заявил, что искренне верит в невозможность плохих отношений между Россией и Азербайджаном. Заседание делового совета, по его оценке, показало, что острые вопросы между двумя странами сняты.

Прежде замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что доверительный диалог между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым обеспечил выход на качественно новый уровень связей стран. По его словам, в принципы, на которых строятся отношения Москвы и Баку, можно также включить общее языковое пространство и устоявшиеся многогранные связи между двумя народами.

Страны СНГ
Азербайджан
Россия
Эмин Агаларов
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Наталья Шатохина
Н. Шатохина
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