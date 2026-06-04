ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 16:10

Агаларов заявил, что у России и Азербайджана не может быть плохих отношений

Эмин Агаларов Эмин Агаларов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов заявил на полях ПМЭФ, что искренне верит в невозможность плохих отношений между Россией и Азербайджаном. Заседание делового совета, по его оценке, показало, что острые вопросы между двумя странами сняты, передает корреспондент NEWS.ru.

Я искренне верю и считаю, что у Азербайджана с Россией не может быть плохих отношений, — подчеркнул Агаларов.

По его словам, российский турист комфортно чувствовал себя в Азербайджане даже в период охлаждения и сейчас россиян в республике очень любят и приветствуют. Агаларов также сообщил, что стороны активно работают над интеграцией российского бизнеса в Азербайджан и созданием новых возможностей.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что доверительный диалог между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым обеспечил выход на качественно новый уровень связей стран. По его словам, в принципы, на которых строятся отношения Москвы и Баку, можно также включить общее языковое пространство и устоявшиеся многогранные связи между двумя народами.

Мир
Эмин Агаларов
Россия
Азербайджан
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин на немецком языке ответил на вопрос о посредниках
Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
Эксклюзивные рисунки Джона Леннона передали в британский музей
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.