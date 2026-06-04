Агаларов заявил, что у России и Азербайджана не может быть плохих отношений

Агаларов заявил, что у России и Азербайджана не может быть плохих отношений

Президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов заявил на полях ПМЭФ, что искренне верит в невозможность плохих отношений между Россией и Азербайджаном. Заседание делового совета, по его оценке, показало, что острые вопросы между двумя странами сняты, передает корреспондент NEWS.ru.

Я искренне верю и считаю, что у Азербайджана с Россией не может быть плохих отношений, — подчеркнул Агаларов.

По его словам, российский турист комфортно чувствовал себя в Азербайджане даже в период охлаждения и сейчас россиян в республике очень любят и приветствуют. Агаларов также сообщил, что стороны активно работают над интеграцией российского бизнеса в Азербайджан и созданием новых возможностей.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что доверительный диалог между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым обеспечил выход на качественно новый уровень связей стран. По его словам, в принципы, на которых строятся отношения Москвы и Баку, можно также включить общее языковое пространство и устоявшиеся многогранные связи между двумя народами.