Больной раком россиянин отдал пару миллионов за бесплатное лекарство Житель Уфы потратил 2 млн на лекарство, которое должно быть бесплатным

Житель Уфы с четвертой стадией рака потратил 2 млн рублей на медикаменты, которые должны были предоставляться ему бесплатно, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Мужчине 29 лет, у него рак щитовидной железы.

Как уточнил канал, россиянин узнал о своем диагнозе летом 2025 года. В октябре ему назначили противоопухолевый препарат селперкатиниб, однако, по словам мужчины, в больнице не оказалось необходимого лекарства. Медицинские работники пообещали предоставить его позже, но пациенту пришлось заказывать медикаменты самому за границей.

Месячный курс лечения стоил 400 тыс. рублей, а ему понадобилось пять. Лишь в конце мая 2026 года суд постановил, что мужчина сможет получать необходимые медикаменты бесплатно.

Ранее молекулярный биолог академик РАН Петр Чумаков рассказал, что российские ученые ведут активную разработку сразу двух типов инновационных вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями. Он пояснил, что специалисты создают как онколитическую вакцину на основе вирусов, так и препарат на базе мРНК-технологий.