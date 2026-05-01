Академик Чумаков раскрыл детали создания российских вакцин от рака

Российские ученые ведут активную разработку сразу двух типов инновационных вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями, заявил RT молекулярный биолог Петр Чумаков. Академик РАН пояснил, что специалисты создают как онколитическую вакцину на основе вирусов, так и препарат на базе МРНК-технологий.

По словам эксперта, основная задача этих лекарств — активировать естественную иммунную систему человека для точечного уничтожения злокачественных клеток. В отличие от химиотерапии, новые препараты призваны минимизировать риск рецидивов. Традиционные средства часто убивают лишь часть опухоли, оставляя клетки, способные к повторному росту в более агрессивной форме. Иммунотерапия же обучает организм самостоятельно распознавать «отклонения от нормы» и уничтожать пораженные ткани.

Хочу подчеркнуть, что вакцины в данном случае являются не профилактическими, а терапевтическими, которые направлены на терапию больного, который уже заболел. Если есть отклонение от нормы, особые иммунные клетки это замечают и подвергают «плохие» клетки расстрелу на месте, — пояснил Чумаков.

Ранее онколог Анатолий Махсон заявил, что новые вакцины от рака, доступные российским медицинским учреждениям, будут назначаться пациентам с прогрессирующим заболеванием и метастазами. По его словам, если препарат покажет эффективность, его можно будет использовать для профилактики рецидивов.