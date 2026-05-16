Вирусолог объяснила отсутствие вакцины от хантавируса

Вакцины от опасного хантавируса Андес пока что нет из-за отсутствия экономической и медицинской целесообразности ее создания, объяснила РИА Новости заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяна Сатаева. Она пояснила, что до недавнего времени на планете фиксировались лишь единичные случаи инфицирования этим патогеном.

Из-за тех единичных случаев, которые произошли на круизном лайнере, не стоит паниковать. Они связаны с непосредственным контактом людей с зараженными животными, — успокоила общественность Сатаева.

Врач добавила, что ситуация находится под контролем, а в случае реальной необходимости международное сообщество быстро примет защитные меры. Однако доктор медицинских наук выразила уверенность, что при угрозе дальнейшего распространения вируса препарат оперативно разработают.

Поводом для обсуждения биологической угрозы стала недавняя вспышка инфекции на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины, где погибли три человека. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 10 случаев заболевания, большинство из которых вызваны именно штаммом Андес.

Ранее академик РАН и замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил на брифинге, что главные переносчики хантавируса — полевки и домовые мыши. У этого возбудителя насчитывается примерно сорок серотипов, каждый из которых имеет собственную классификацию и отличительные черты, добавил эксперт.