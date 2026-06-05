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05 июня 2026 в 21:09

Президент Румынии заявил о взрыве заблудившихся дронов ВСУ

Дан: вышедшие из-под контроля ВСУ морские дроны взорвались в Черном море

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Морские беспилотники, которые вышли из-под контроля украинских вооруженных сил, самопроизвольно взорвались в Черном море, написал президент Румынии Никушор Дан в соцсети Х. Он заявил, что информация от Киева позволила эвакуировать район, находящийся под угрозой взрыва.

В настоящее время все четыре морских беспилотника, вышедшие из-под контроля украинских вооруженных сил, самопроизвольно взорвались, — написал президент.

По словам Дана, один из беспилотников взорвался под наблюдением береговой охраны у порта Констанцы. Остальные два самоуничтожились примерно в 145 километрах к востоку от порта. По словам лидера, ни один из взрывов не привел к жертвам или значительному ущербу. Дан подчеркнул, что в настоящее время для граждан Румынии и национальной инфраструктуры опасности нет.

Ранее ударный беспилотник попал в жилой дом в Румынии в приграничном городе Галац. Местный инспекторат заявил, что при столкновении сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник, из-за чего начался пожар. В загоревшейся квартире находились женщина и 14-летний подросток, им удалось спастись.

Позже военный эксперт Алексей Рамм заявил, что падение беспилотника на территории Румынии не приведет к задействованию пятой статьи Устава НАТО. По его словам, механизм коллективной обороны не предполагает автоматического военного ответа всех стран Альянса.

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