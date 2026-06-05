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05 июня 2026 в 21:06

Суд вынес приговор основателю iSpring

ТАСС: суд приговорил основателя iSpring Ускова к трем годам условно

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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Основателя iSpring Юрия Ускова приговорили к трем годам условно по обвинению в мошенничестве, при этом ему также назначен штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщил ТАСС его адвокат Матвей Цзен. Он заявил, что не согласен с назначенным приговором в отношении подзащитного и намерен обжаловать решение суда.

По версии следствия, уголовное дело возникло в связи с приобретением в 2013 году земельного участка, на котором впоследствии была возведена IT-деревня. Как уточнила пресс-служба Йошкар-Олинского городского суда, право собственности было незаконно получено без проведения торгов и установления рыночной стоимости земли.

Кроме того, в деле фигурировали еще два чиновника Оршанской районной администрации Марий Эл, которых суд оправдал в связи с отсутствием состава преступления, и за ними признано право на реабилитацию. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев поднимал вопрос о задержании Ускова на пленарном заседании палаты парламента. Политик утверждал, что Усков на свои деньги построил в Йошкар-Оле университет мирового уровня и учит там студентов.

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