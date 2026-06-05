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05 июня 2026 в 16:12

Диетолог рассказала о вреде кетчупа

Диетолог Павлюк: усилители вкуса в кетчупе делают обычную еду безвкусной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Усилители вкуса в кетчупе делают обычную еду без добавления соусов безвкусной, рассказала «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. Она отметила, что в таких соусах содержатся сахар, масло и усилители вкуса.

Человек может чувствовать больше голода, чувствовать отвращение к обычной пище, потому что она будет казаться невкусной после усилителей вкуса. Если выбирать кетчупы, то лучше простые. Или заменять их самодельной томатной пастой — самый верный способ, — рассказала Павлюк.

Диетолог подчеркнула, что на полках магазинов можно найти кетчуп с хорошим составом. По ее словам, важна степень обработки продуктов.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что вода с добавлением ягод и трав поможет заменить сладкую газировку. Она отметила, что сладкие напитки неспособны утолить жажду и вредны для здоровья.

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