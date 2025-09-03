Грузинский томатный соус сацебели на зиму! Готовим всего 30 минут!

Этот соус — настоящая душа грузинской кухни! Пряный, насыщенный, с глубоким томатным вкусом и ореховой ноткой, он идеально дополнит мясо, рыбу, овощи-гриль или просто свежий лаваш. Всего несколько ложек — и обычное блюдо превращается в праздничное.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг спелых томатов, 100 г ядер грецких орехов, 4 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ст. л. винного уксуса, 1 ч. л. хмели-сунели, ½ ч. л. острого перца, соль по вкусу. Томаты надрежьте крест-накрест, обдайте кипятком и снимите кожицу. Мякоть измельчите в блендере до пюре.

Орехи обжарьте на сухой сковороде до аромата, измельчите в крошку. Чеснок и кинзу мелко порубите. В сотейнике уваривайте томатное пюре на медленном огне 20 минут до загустения. Добавьте орехи, чеснок, кинзу и специи, тушите еще 10 минут. Влейте уксус, посолите.

Горячий соус разлейте по стерильным бутылкам, закройте. Храните в холодильнике до трех месяцев. Сацебели хорош тем, что его вкус раскрывается постепенно — через неделю он становится идеально сбалансированным. Подавайте его к хачапури, шашлыку или используйте как маринад — он везде будет уместен!

