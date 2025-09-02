Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Баклажаны в духовке — это идеальное блюдо для тех, кто ищет простые и вкусные рецепты. Запеченные баклажаны становятся нежными, ароматными и насыщенными вкусом благодаря специям и другим ингредиентам. Они отлично подойдут как гарнир или самостоятельное блюдо, которое будет сложно перестать есть.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2-3 шт.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Итальянские травы — 1 ч. л.
- Зубчики чеснока — 2–5 шт.
- Соль поваренная — по вкусу
- Перец (порошком) — по вкусу
- Свежие травы — для украшения
Пошаговый рецепт приготовления
Как следует помойте баклажаны и порежьте их на небольшие кружочки (рекомендуем придерживаться толщины в 1 см). Чтобы продукт не горчил, посолите баклажаны и оставьте минут на 15, а потом хорошенько промойте под ледяной водой и протрите бумажным полотенцем.
В отдельной емкости смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, паприку, итальянские травы, соль и перец. Можете добавить любые другие любимые приправы. Тщательно перемешайте, чтобы масло пропиталось вкусными ароматами специй.
Отправьте баклажаны на предварительно покрытый бумагой или ковриком противень. Смажьте каждый кусочек баклажана получившимся чесночным маслом с помощью кисточки.
Отправьте в духовку запекаться где-то на полчаса. Рекомендуем поставить температуру 200 градусов. Готовое блюдо будет мягким и немножко подрумяненным.
При подаче рекомендуем посыпать баклажаны сверху свежими травами.
Делимся полезной информацией о баклажанах в духовке:
- калорийность — около 80 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 40 минут.
