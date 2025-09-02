Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Баклажаны в духовке — это идеальное блюдо для тех, кто ищет простые и вкусные рецепты. Запеченные баклажаны становятся нежными, ароматными и насыщенными вкусом благодаря специям и другим ингредиентам. Они отлично подойдут как гарнир или самостоятельное блюдо, которое будет сложно перестать есть.

Ингредиенты

Баклажаны — 2-3 шт.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Итальянские травы — 1 ч. л.

Зубчики чеснока — 2–5 шт.

Соль поваренная — по вкусу

Перец (порошком) — по вкусу

Свежие травы — для украшения

Пошаговый рецепт приготовления

Как следует помойте баклажаны и порежьте их на небольшие кружочки (рекомендуем придерживаться толщины в 1 см). Чтобы продукт не горчил, посолите баклажаны и оставьте минут на 15, а потом хорошенько промойте под ледяной водой и протрите бумажным полотенцем.

В отдельной емкости смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, паприку, итальянские травы, соль и перец. Можете добавить любые другие любимые приправы. Тщательно перемешайте, чтобы масло пропиталось вкусными ароматами специй.

Отправьте баклажаны на предварительно покрытый бумагой или ковриком противень. Смажьте каждый кусочек баклажана получившимся чесночным маслом с помощью кисточки.

Отправьте в духовку запекаться где-то на полчаса. Рекомендуем поставить температуру 200 градусов. Готовое блюдо будет мягким и немножко подрумяненным.

При подаче рекомендуем посыпать баклажаны сверху свежими травами.

Делимся полезной информацией о баклажанах в духовке:

калорийность — около 80 ккал на 100 г;

время приготовления — около 40 минут.

