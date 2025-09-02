День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 08:26

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Готовим баклажаны в духовке Готовим баклажаны в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны в духовке — это идеальное блюдо для тех, кто ищет простые и вкусные рецепты. Запеченные баклажаны становятся нежными, ароматными и насыщенными вкусом благодаря специям и другим ингредиентам. Они отлично подойдут как гарнир или самостоятельное блюдо, которое будет сложно перестать есть.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2-3 шт.
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Итальянские травы — 1 ч. л.
  • Зубчики чеснока — 2–5 шт.
  • Соль поваренная — по вкусу
  • Перец (порошком) — по вкусу
  • Свежие травы — для украшения

Пошаговый рецепт приготовления

Как следует помойте баклажаны и порежьте их на небольшие кружочки (рекомендуем придерживаться толщины в 1 см). Чтобы продукт не горчил, посолите баклажаны и оставьте минут на 15, а потом хорошенько промойте под ледяной водой и протрите бумажным полотенцем.

В отдельной емкости смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, паприку, итальянские травы, соль и перец. Можете добавить любые другие любимые приправы. Тщательно перемешайте, чтобы масло пропиталось вкусными ароматами специй.

Отправьте баклажаны на предварительно покрытый бумагой или ковриком противень. Смажьте каждый кусочек баклажана получившимся чесночным маслом с помощью кисточки.

Отправьте в духовку запекаться где-то на полчаса. Рекомендуем поставить температуру 200 градусов. Готовое блюдо будет мягким и немножко подрумяненным.

При подаче рекомендуем посыпать баклажаны сверху свежими травами.

Делимся полезной информацией о баклажанах в духовке:

  • калорийность — около 80 ккал на 100 г;
  • время приготовления — около 40 минут.



Анастасия Фомина
А. Фомина
