28 декабря 2025 в 21:58

Картофельное пюре как в ресторане — простая техника для нежной и воздушной текстуры без блендера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Картофельное пюре любят все, но часто оно выходит комковатым, водянистым или клейким. Оказывается, секрет идеальной консистенции кроется не в сложных техниках, а в правильном выборе картофеля, последовательности действий и инструменте для разминания. Освоив эти нюансы, вы всегда будете получать пюре как в хорошем ресторане.

Для классического варианта возьмите четыре средних клубня картофеля, 70 мл жирных сливок, три столовые ложки молока, две столовые ложки сливочного масла, соль и перец. Картофель выбирайте быстро разваривающийся, с высоким содержанием крахмала. Клубни опустите в холодную воду, доведите до кипения, добавьте лавровый лист и варите до мягкости, а соль добавляйте через 12–15 минут, чтобы не уплотнить картофель.

Слейте воду, оставьте картофель пару минут на плите, добавьте масло и разомните толкушкой — ни в коем случае не блендером. Постепенно введите теплые сливки и молоко, добавьте специи и доведите массу до однородности. Пюре получается воздушным, кремовым и без комков, как из любимого ресторана.

Ранее сообщалось, что когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной шубы.

Проверено редакцией
