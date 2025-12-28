Очевидцы рассказали о взрывах над Краснодарским краем

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах, которые прогремели над городами Краснодарского края. Канал уточнил, что их слышали жители Краснодара, Приморско-Ахтарска, Ейска и Славянска-на-Кубани. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По информации SHOT, системы противовоздушной обороны работают по беспилотным летательным аппаратам типа «Лютый» Вооруженных сил Украины. Официальной информации по ситуации нет. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.

Как уточняет SHOT, около пяти взрывов над Краснодаром было зафиксировано в 22:30 мск. Согласно версии канала, был слышен «мерзкий гул мотора», а дроны летели на низкой высоте.

Ранее житель Красноармейска Валерий Дрига сообщил о гибели своей матери после удара украинского дрона. Он уточнил, что атака произошла, когда семья пыталась покинуть дом после ночного взрыва рядом с кухней. Сестра беженца прибежала вся в крови и рассказала о смерти матери. По словам соседей, женщину похоронили недалеко от места происшествия, так как доставить ее на кладбище было невозможно.