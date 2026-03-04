Военэксперт раскрыл, какое американское оружие может оказаться у ВСУ

Соединенные Штаты могут передать Вооруженным силам Украины дроны с электромагнитной пушкой, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, американские специалисты разработали навесной блок для беспилотника Coyote. Он отметил, что устройство позволяет БПЛА подлетать к цели и выводить из строя ее электронные компоненты без потери самого носителя.

США создали навесной блок, который можно крепить к дрону Coyote. Он будет уничтожать воздушные цели с помощью электромагнитной пушки, выжигая электронику. Если американцы такую аппаратуру поставят на Украину, это создаст серьезные проблемы. Условно говоря, дрон может подлетать на пять метров к цели, включать пушку, и она будет выжигать электронные компоненты. Сам БПЛА при этом продолжит свой путь, оставаясь целым и невредимым. Позже его можно посадить, обслужить и использовать. За один вылет он может поразить несколько целей, — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что официально объявлено лишь о проведении испытаний данного устройства. Однако, по его словам, производители, вероятно, захотят проверить его эффективность на поле боя.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили еще не фиксировавшийся в Донбассе тип американского беспилотного летательного аппарата для удара по гражданским объектам в Донецке. Замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник заявил, что речь идет об ударном дроне, разработанном при участии компании Swift Beat LLC из США.