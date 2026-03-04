Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 16:06

Около важного ядерного объекта Ирана заметили дрон США

ТАСС: около иранской АЭС «Бушер» летает разведывательный дрон США

Northrop Grumman MQ-4C Triton Northrop Grumman MQ-4C Triton Фото: Cpl. Mitchell Austin/U.S Marines/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь летает над Персидским заливом в непосредственной близости от воздушного пространства Ирана, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах. По его словам, рядом находится город Бушер с атомной электростанцией.

Беспилотник, прилетевший с военной базы на территории Италии, вновь кружит над нейтральными водами Персидского залива в непосредственной близости от воздушного пространства Ирана, — сказал источник.

По словам источника, беспилотник ведет разведку на высоте более 14 километров. Он также отметил, что такие полеты фиксируются уже не в первый раз и аппарат может находиться в воздухе до 10–15 часов.

Ранее в Иране зафиксировали взрывы в нескольких населенных пунктах, включая город Бушер. Там произошло два ракетных удара. Также взрывы прогремели в Куме и Урмии.

Глава Росатома Алексей Лихачев между тем заявил, что работы по строительству новых блоков на АЭС «Бушер» в Иране на данный момент приостановлены. По его словам, сейчас там продолжают находиться 639 сотрудников из России, в скором времени начнется поэтапная эвакуация.

США
Иран
АЭС
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Иммунолог дал советы, как справиться с сезонной аллергией
На Западе назвали главный просчет Трампа в отношении Ирана
Полковник ответил, удалось ли США достичь своих целей в Иране
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.