Около важного ядерного объекта Ирана заметили дрон США

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь летает над Персидским заливом в непосредственной близости от воздушного пространства Ирана, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах. По его словам, рядом находится город Бушер с атомной электростанцией.

Беспилотник, прилетевший с военной базы на территории Италии, вновь кружит над нейтральными водами Персидского залива в непосредственной близости от воздушного пространства Ирана, — сказал источник.

По словам источника, беспилотник ведет разведку на высоте более 14 километров. Он также отметил, что такие полеты фиксируются уже не в первый раз и аппарат может находиться в воздухе до 10–15 часов.

Ранее в Иране зафиксировали взрывы в нескольких населенных пунктах, включая город Бушер. Там произошло два ракетных удара. Также взрывы прогремели в Куме и Урмии.

Глава Росатома Алексей Лихачев между тем заявил, что работы по строительству новых блоков на АЭС «Бушер» в Иране на данный момент приостановлены. По его словам, сейчас там продолжают находиться 639 сотрудников из России, в скором времени начнется поэтапная эвакуация.