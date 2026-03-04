В ГД ответили, могут ли США применить ракету Minuteman III в войне с Ираном

Соединенные Штаты не станут использовать ракеты Minuteman III в ближайшей перспективе, в частности в конфликте с Ираном, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, данное оружие не только нуждается в доработках, но и обходится очень дорого в эксплуатации.

Программа испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III расписана на годы вперед, и новый пуск был назначен еще осенью 2025 года, когда США, скорее всего, еще и не думали начинать полномасштабный вооруженный конфликт с Ираном. Кроме того, это все еще экспериментальное оружие, которое и цели-то достигает не всегда, и Пентагон начнет им пользоваться еще нескоро. Один пуск такой ракеты стоит не меньше $7–8 млн (543–620 млн рублей), что, конечно, совершенно недопустимо для массового применения, — поделился Журавлев.

Он подчеркнул, что Minuteman III — это межконтинентальная ракета, способная преодолеть Атлантический океан. В то же время, по его словам, США в настоящий момент располагают на Ближнем Востоке достаточными силами для применения более экономичных и менее дальнобойных боеприпасов.

Ранее Вооруженные силы США провели плановый запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В заявлении Командования глобального удара ВВС США уточнили, что этот запуск не связан с текущими мировыми событиями.